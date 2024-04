Danse avec les stars - Roman Doduik et Keiona ont été éliminés vendredi soir sur TF1 (vidéo)

Vendredi 19 avril 2024 à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 la demi-finale de "Danse avec les stars" à l'issue de laquelle deux personnalités ont été éliminées.

Au départ, douze Célébrités étaient réunies avec le même objectif : aller le plus loin possible dans l'aventure Danse avec les stars.

Neuf semaines plus tard, ils ne sont plus que cinq à espérer remporter le trophée : Inès Reg, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik.

Après Roman Doduik éliminé par les juges, un peu plus tôt dans la soirée, Keiona a été éliminée à son tour par les téléspectateurs de TF1.

Les finalistes de cette saison sont donc : Inès Reg, Natasha St-Pier et Nico Capone.