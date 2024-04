Mariés au premier regard - 6ème épisode lundi 22 avril 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... Vidéo

Lundi 22 avril 2024 à 21:10, M6 diffusera le 6ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 6

Marie et Jérémy se sont dits oui lors d'une cérémonie aux allures de coup de foudre. Malgré cette alchimie immédiate, une situation que personne n'aurait pu prévoir menace d'ores-et-déjà cette évidence que tous ont ressenti. Parmi les proches du marié, un homme, Thibault, qui semble très bien connaître Marie. Quand Jérémy a tenté d'en savoir plus, la jeune femme très déstabilisée a perdu ses moyens comprenant de sa réponse pouvait dépendre ce bonheur tout neuf et si fragile. Sentant bien le malaise grandir au cours de la réception, Jérémy va demander à Thibault de les rejoindre pour enfin savoir qu'elle est le lien réel qui les unit. Comment va réagir Jérémy en apprenant l'histoire passée entre Marie et Thibault, son témoin ?

Nous retrouverons Ludivine et Raphaël. Alors que ce dernier pensait compter sur le soutien immédiat et inconditionnel de son père, rien ne s'est passé comme prévu. Plusieurs jours sont passés depuis l'annonce à son père et à une semaine du mariage, de nombreux non-dits subsistent entre Raphaël et son père. Nous les retrouverons en tête à tête, une discussion que redoute Raphaël mais qu'il sait indispensable. Son père va-t-il enfin accepter le choix de Raphaël ? De son côté, Ludivine a organisé une soirée avec sa sœur Lindsay et à son amie Jessica pour l'aider à la soutenir avant son départ pour Gibraltar. Ludivine prend peur et développe une véritable obsession sur un critère en particulier, la taille de son futur homme. Un détail qui risque pourtant de poser un vrai problème lors de sa rencontre avec Raphaël.

Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance d'un nouveau couple très particulier. Lui, c'est romain 40 ans, investisseur et chef d'entreprise. Lui trouver une compatibilité était particulièrement compliqué. Romain est un papa heureux de deux beaux enfants. Bosseur, passionné et ambitieux, Romain a très bien réussi sa vie professionnelle. Bel homme, bien dans ses baskets, rassurant et généreux, Romain est le pilier de sa famille et de ses amis. Pourquoi cet homme qui a tout pour lui est-il célibataire ? Parce qu’en amour, il est exigeant et n’aime pas la routine. Pour lui, l’amour doit faire vibrer et il a besoin d’intensité. Très cartésien, il croit en la science et va lancer le défi aux experts de lui trouver une femme pétillante, entière, naturelle, passionnée, indépendante, une femme intense qui le fera vibrer, chavirer, enflammer son cœur, et profiter de la vie à deux ! C'est auprès de son associé et meilleur ami que Romain va apprendre qu'il va se marier dans quelques jours avec Camille.

Camille a 33 ans, elle est assistante d'éducation et maman d'une petite fille de 4 ans. Depuis sa séparation, Camille se consacre exclusivement à sa fille qu’elle élève seule. Cette trentenaire a une personnalité captivante, intense, à la franchise déroutante ! Son charme irrésistible, sa beauté naturelle et un peu sauvage plait aux hommes. Mais entre le peu de temps qu’elle a, entre son travail et sa fille, il est difficile pour elle de faire des rencontres. Elle attend de la science un homme intelligent, charismatique, sécurisant, à l’image de son père, un homme qu’elle admire et capable d’un amour passionné. C'est sur une plage du bassin d'Arcachon que Camille a réuni sa bande de copines et qu'elle va apprendre qu'elle va prochainement se marier avec Romain compatible à 77% avec elle.

Nous retrouverons Ophélie et Loïc qui étaient dans une situation très compliquée quelques heures à peine après leur mariage. Paralysé par la beauté de cette inconnue, Loïc a perdu ses moyens et accumulé les maladresses. Ses malentendus et son manque d'assurance ont d'emblée fait douter Ophélie incapable de se projeter avec lui. Pour tenter d’apaiser la situation, Gilbert Bou Jaoudé va s'isoler quelques instants avec Ophélie. Après cette journée mouvementée, les jeunes mariés vont se retrouver seuls dans l'intimité de leur suite nuptiale. Loïc parviendra t-il enfin à dépasser sa paralysie et à se reprendre face à cette femme qui l'impressionne tant pour se montrer plus rassurant et séducteur ?

À Gibraltar, le grand jour est arrivé pour Ludivine et Raphaël, compatibles à 77%. Après un simple échange de regards, Ludivine et Raphaël vont peut-être tourner la page de 7 ans de solitude. À quelques mètres d'entrer dans le jardin et de se retrouver face a sa famille et à celle de Ludivine, le stress monte pour Raphaël qui prend peur. Dans la voiture qui la conduit vers son mariage avec Raphaël, Ludivine ressent une montée de panique et se demande si elle va réussir à franchir le cap.

Pendant que Camille effectue les essayes de sa future robe de mariée, Romain va annoncer à ses parents qui ignorent encore le projet fou de leur fils d'épouser une inconnue. Tout avouer à ses parents n'est pas simple pour Romain. Odette et Jean sont depuis toujours son modèle absolu de stabilité et de félicité conjugale. C'est pour vivre le même bonheur qu'eux qu'il s'est inscrit à l'expérience. Comment vont réagir Odette et Jean lorsqu’ils vont apprendre que Romain va prochainement se marier avec une femme qu'il ne connait pas et que la science lui a trouvé ?