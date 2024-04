"De la rue aux Jeux" de Pockemon Crew diffusé sur Culturebox mercredi 24 avril 2024

Mercredi 24 avril à 21.10, Culturebox diffusera "De la rue aux Jeux", un spectacle de la compagnie Pockemon Crew xapté au Centre culturel Aragon (Oyonnax) le 4 avril 2024.

En se fondant sur le parcours incroyable du Pockemon Crew – compagnie de breakdance la plus titrée au monde –, Riyad Fghani souhaite retracer le chemin de toute une discipline, forgée dans et par la rue.

La compagnie a toujours fait dialoguer création et compétition, bien qu’elle soit depuis longtemps sommée de faire un choix entre les deux pour être reconnue. De façon naturelle, elle s’affranchit de ces codes en partageant depuis plus de vingt ans un style unique, reposant sur une grande technicité et portée par la force et les valeurs des battles. Elle inscrit ces récits dans un contexte sportif et culturel exceptionnel que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024, le spectacle est le résultat de la fusion entre le parcours propre de la compagnie avec une histoire plus large du breakdance, qui a su cheminer jusque dans les plus prestigieuses salles de spectacle.

Le breakdance fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une consécration qui a conforté le Pockemon Crew dans son envie de relater l’histoire du hip-hop sur scène, en direction de ceux et celles chez qui cette culture a toujours trouvé le plus d’écho : les jeunes générations.

Après 23 ans de pratiques artistiques, de la rue au théâtre, les danseurs de la compagnie retracent les grands moments de ce mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis au début des années 1970.

De la rue aux Jeux raconte l’épopée d’une culture qui mélange les styles, forme et transforme les danses et prône des valeurs essentielles et universelles : respect, persévérance, dépassement de soi et ouverture d’esprit.