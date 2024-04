La finale de l'Eurovision 2024 diffusée en direct sur France 2 samedi 11 mai 2024 (vidéo)

Samedi 11 mai 2024 à partir de 21:00, France 2 retransmettra en direct de Malmö en Suède le grande finale du concours Eurovision de la chanson 2024.

Et nous serons tous derrière Slimane qui représentera cette année la France sur cette édition 2024 de l'Eurovision 2024 à Malmö.

Slimane est un artiste polyvalent dont le talent transcende les frontières. Il a su conquérir le public grâce à sa voix envoûtante et ses paroles profondes. Ses performances scéniques sont captivantes, offrant un mélange d'émotion et d'intensité. À travers sa musique, il partage son vécu, créant ainsi une connexion sincère avec son public. Slimane incarne l'essence même de l'artiste moderne, passionné, authentique et inspirant.

Suite à la victoire de Loreen, candidate de la Suède en 2023, cette 6èmee édition se déroule à Malmö, à l'Arena.

Comme chaque année, France Télévisions diffusera l'intégralité du concours sur ses antennes :

Sur Culturebox les 7 et 9 mai pour les demi-finales commentées par Nicky Doll.

Sur France 2 le 11 mai pour la grande finale présentée par nos ambassadeurs, Laurence Boccolini et Stéphane Bern.

Parce que plus que jamais on a besoin de fédérer autour des notions de spectacle, de chansons et de texte, d’union et d’Europe, parce que nous croyons fort au morceau « Mon Amour » de Slimane.