Top Gear France - Ceux qui ont fait n'importe quoi, vendredi 26 avril 2024 sur RMC Découverte

Vendredi 26 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Top Gear France" avec Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Pour sa 9ème saison, "Top Gear" revient pied au plancher et totalement rénovée !

Le programme est incarné par le célèbre duo de créateurs de contenus Sylvain Levy et Pierre Chabrier. Leur chaine automobile « Vilebrequin » cumule plus de 160 millions de vues et plus de 2.4 millions d'abonnés.

Sylvain et Pierre, biberonnés à la version UK de Top Gear, sont les parfaits pilotes pour conduire cette nouvelle saison au succès. Ils ont su y apporter toute leur créativité, leur modernité et leur passion pour les voitures !

Enfin, l'écriture et la réalisation de cette nouvelle saison, confiées à l'humoriste Monsieur Poulpe viennent dépoussiérer les émissions automobiles et apportent ce qu'il faut de folie et d'humour au contenu.

Épisode 9x07 Ceux qui ont fait n'importe quoi

Une saison de Top Gear ne serait pas complète sans une grande dose de « n'importe quoi »...

Dans cet épisode des Best Of, retour sur les séquences les plus loufoques, mais pas seulement !

Vous allez voir des séquences inédites qui n'ont pas été gardées au montage, du bêtisier, et les plus beaux ratés de la saison. Une plongée dans les coulisses de tournage pour découvrir comment on fabrique l'émission la plus barrée du PAF.

Des fabrications de voitures transformées, aux invités en très grande forme (Eric Judor, Ahmed Sylla, Julien Arruti, Amixem, Alban Lenoir), en passant par les dessous des Barbecue Challenge... Top Gear France n'aura plus de secrets pour vous, on assume tout !