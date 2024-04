Mariés au premier regard - 7ème épisode lundi 29 avril 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... Vidéo

Lundi 29 avril 2024 à 21:10, M6 diffusera le 7ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 7

Le moment de la rencontre est enfin arrivé pour Ludivine et Raphaël. Sous pression, la jeune femme ressasse depuis des jours la même angoisse : que l'homme choisi pour elle par la science ne lui convienne pas, obsédée par un détail : sa taille. L'homme que les experts lui ont trouvé est un peu plus grand qu'elle. Mais est-ce que cela sera suffisant pour elle qui pense que carrure rime avec sécurité ? Réussira t-elle a lâcher prise pour ne pas gâcher leur rencontre ? Le rideau va s'ouvrir et Ludivine et Raphaël vont se découvrir. Vont-ils se dire oui ?

Nous retrouverons Romain, un papa solo de 40 ans qui recherche une relation passionnelle. Les experts lui ont trouvé la femme parfaite : l’exubérante et très sûre d'elle, Camille qui recherche un amour sans concession. À quelques jours de la première rencontre, un événement que nul n'aurait pu prédire s'est produit obligeant Gilbert à se rendre en urgence chez Romain pour lui annoncer une nouvelle qui sera pour lui une grosse déception. Romain va découvrir une vidéo que lui a enregistré Camille. Comment va-t-il réagir ? Cette étape difficile va pousser Romain à prendre une décision complètement inattendue.

Nous retrouverons également Flo et Tracy. Depuis que Tracy s'est ouverte sans réserve à Flo sur son enfance difficile, toutes ses barrières sont tombées et jeunes mariés vivent un amour sans nuages. Sûrs de ces sentiments qui se développent chaque jour un peu plus, ils s'abandonnent à la joie de se découvrir si compatibles jusque dans leurs activités du quotidien. La lune de miel touche à sa fin de l'heure de la séparation approche. C'est l'heure du retour en France. Parviendront-ils à faire grandir leur amour une fois rentrés et happés par le quotidien ? Quelques jours après leur séparation, Tracy va rejoindre Flo chez lui, à Bayonne. Comment vont se passer leurs retrouvailles ?

Nous retrouverons Ophélie et Loïc qui étaient dans une impasse. Malgré ses efforts et sa patience pour amener son mari à s'ouvrir à elle pendant leur lune de miel au Portugal, le jeune homme reste gêné et mutique comme paralysé par la beauté d'Ophélie. Une attitude qui oblige la jeune femme à le pousser dans ses retranchements dans l'espoir de provoquer un déclic. Ophélie va tenter d'éclaircir les choses au cours d'un "repas des vérités". Loïc saura-t-il enfin s'ouvrir à Ophélie ?

Enfin nous ferons la connaissance de deux nouveaux célibataires : Jean-Nicolas, 31 ans, responsable achats dans les dispositifs médicaux et Philippe, 44 ans, enseignant en énergétique. Jean-Nicolas et Philippe sont deux frères fusionnels, comme des meilleurs amis et qui partagent tout ensemble. Tout, y compris une expérience incroyable, comme celle de “Mariés au premier regard”.

Jean-Nicolas, le plus jeune, est célibataire depuis un an. Ce jeune homme est la force tranquille : un caractère très posé, mais très actif dans son mode de vie. Il a été le moteur en couple dans ses dernières relations et il peine à trouver une femme de caractère qui partagerait son mode de vie, sportif, intense.

Son frère aîné Philippe a une situation différente : marié pendant 16 ans, il a découvert les applications de rencontres il y a quelques mois et il n’a plus les codes de la drague. Pour lui qui n’aime pas être seul et qui a besoin d’être en couple pour être heureux, il est urgent de retrouver l’amour.

C’est Philippe qui a initié la participation à “Mariés au premier regard”, une expérience dans laquelle s’est rapidement impliqué Jean-Nicolas. Les experts trouveront-ils une compatibilité pour chacun, afin de réaliser leur rêve de se marier ensemble dans cette expérience ? Une mission difficile...