Taratata 100% live - Nouvel inédit le 24 mai 2024 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 24 mai 2024 à 23:00 sur France 2, Nagui présentera un nouveau numéro de "Taratata 100% live", la seule émission musicale live du PAF avec le meilleur des artistes français et internationaux !

Nagui vous propose un plateau d’exception avec pour commencer Raphaël, de retour avec « Une autre vie », son dixième album. Il va dévoiler deux titres : « L’espoir » et « Heures Sup », aux mélodies efficaces et aux textes percutants.

Charlotte Cardin, la chanteuse québécoise à l’univers électro-pop, va illuminer le plateau avec son hymne aux introvertis : « Confetti », extrait de son dernier album, « 99 Nights ». Une performance à ne surtout pas manquer !

L’émotion sera au rendez-vous lorsque ces deux artistes uniront leurs voix sur le titre emblématique « Désenchantée » de Mylène Farmer, une rencontre musicale hors du commun…

Fidèle parmi les fidèles, le groupe de pop rock Texas va offrir un medley de ses plus grands succès dans une atmosphère très feutrée avant d’interpréter « Save the last dance for me » du groupe The Drifters.

Après une absence de près de huit ans, Puggy revient en force avec un nouvel EP intitulé « Radio Kitchen ». Le groupe de rock belge va enflammer le plateau avec « Numbers », accompagné de cuivres contemporains.

Pomme va rejoindre Puggy pour chanter le titre de Miley Cyrus « Flowers », puis son titre « Le temps des fleurs », issu de son dernier album inspiré des quatre saisons.

Pour sa première télévision, Marie Sarah, dotée d’une incroyable voix, a choisi Taratata pour présenter son tout premier single, « Dark Black », promesse d’un moment émouvant !

Enfin, avec son 5ème opus, « Meuf » (Mille et une femmes), qu’elle a écrit, composé et réalisé, Amandine Bourgeois rend hommage à la diversité féminine. Avec son timbre de voix rocailleux, elle va chanter son single « Un jour ».

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans Taratata.