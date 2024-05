"Roméo et Juliette" à l'Opéra Bastille mis en scène par Thomas Jolly sur France 5 vendredi 3 mai 2024 (vidéo)

Vendredi 3 mai 2024 à 21:00, France 5 vous emmènera à l'Opéra national de Paris avec la diffusion de "Roméo et Juliette" mis en scène par Thomas Jolly, inédit à la télévision.

Si le Roméo et Juliette de Charles Gounod, créé pendant l’Exposition universelle de 1867, remporte d’emblée un succès populaire, c’est sans doute parce qu’il a traduit le plus finement la pulsion de vie des célèbres amoureux. Quatre duos d’amour, une valse ardente, une musique lumineuse et lyrique : toute la partition frissonne de désir et de fraîcheur.

Qui mieux que Thomas Jolly, l’un des plus inventifs metteurs en scène de sa génération, pouvait célébrer cet hymne à la jeunesse ? Après son Eliogabalo de Cavalli en 2016, ce fin connaisseur de Shakespeare signe sa deuxième collaboration avec l’Opéra national de Paris.

Les amants de Vérone s'aiment et meurent à l'Opéra Bastille.

Les Capulets et les Montaigu, deux familles rivales, s’affrontent depuis des siècles et leur haine va sceller le destin fatal de leurs enfants, Roméo et Juliette.

Thomas Jolly offre au joyau de Charles Gounod un écrin scénique spectaculaire et une version moderne d’une vision traditionnelle.

Avec un couple de chanteurs exceptionnels formé par Elsa Dreisig et Benjamin Bernheim.