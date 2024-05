Tout le monde joue avec la mémoire samedi 4 mai 2024 sur France 2, les invités (vidéo)

Samedi 4 mai 2024 à 21:10 sur France 2, Julia Vignali, accompagnée de Fabien Olicard, vous proposera d'en apprendre plus sur le fonctionnement de votre mémoire dans un nouveau numéro de "Tout le monde joue avec la mémoire".

Embarquez pour une soirée divertissante et enrichissante, avec la possibilité d’en apprendre davantage sur votre mémoire !

"Tout le monde joue avec la mémoire" revient dans une toute nouvelle version, avec un divertissement inédit animé par Julia Vignali, accompagnée de Fabien Olicard, le mentaliste.

Le temps d’une soirée, six personnalités vont entraîner leur mémoire et surtout jouer pour la bonne cause à travers de nombreux défis, en équipe et individuellement : Virginie Hocq, Mélanie Bernier, Magali Ripoll, Max Boublil, Agustín Galiana et Keen'V.

Répartis en deux équipes, filles et garçons vont s’affronter sur des jeux cultes revisités ! Découvrez le jeu « Les 2 font la paire », « 1, 2, 3 Soleil… ou pas ? », les 7 différences « vivant » ou encore les « Mélanges artificiels », le « Puzzle géant », le « Magic Touch »… et beaucoup d’autres surprises !

Entre vous, à la maison, comparez votre mémoire en famille avec nos invités. En plus de tous ces jeux, vous aurez l’opportunité de découvrir des astuces simples et pratiques pour améliorer votre mémoire grâce aux démonstrations de Fabien Olicard.

À la fin, seule la meilleure personnalité de la meilleure équipe pourra accéder à la finale et tenter de remporter jusqu’à 50 000 euros pour la Fondation pour la recherche médicale qui soutient depuis plus de 75 ans des projets de recherche sur toutes les pathologies.

Venez jouer avec votre mémoire, pour la bonne cause et vous amuser avec une joyeuse bande d’invités !

Rendez-vous samedi 4 mai à 21;10 sur France 2.