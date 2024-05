"Don Giovanni" à l'Opéra de Lille diffusé sur Culturebox dimanche 5 mai 2024

Dans le cadre de l'opération "Tous à l'Opéra" de France Télévisions, Culturebox diffusera "Don Giovanni" à l'Opéra de Lille dimanche 5 mai 2024 à 21:00.

Après avoir ressuscité avec brio le Xerse de Lully et l’Indian Queen de Purcell à Lille, Guy Cassiers s’intéresse aujourd’hui à l’immortel séducteur Don Juan, et traque les conflits que dissimule son masque de liberté sensuelle.

Il a choisi d’en faire la figure d’un monde en déclin, à mi chemin entre la crudité d’un abattoir et le faste d’un palais éblouissant…

Contrastes en miroir, puisque le chef d’œuvre de Mozart et Da Ponte conjugue les sentiments les plus extrêmes avec le plus gracieux raffinement musical…

Un opéra en deux actes composé par Wolfgang Amadeus Mozart en 1787, sur un livret de Lorenzo da Ponte, mis en scène par Guy Cassiers sous la direction de la cheffe d'orchestre Emmanuelle Haïm.