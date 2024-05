Mariés au premier regard - 8ème épisode lundi 6 mai 2024 sur M6, voici ce qui va se passer...

Lundi 6 mai 2024 à 21:10, M6 diffusera le 8ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 8

Nous allons retrouver Romain, qui, a quelques jours de son départ pour Gibraltar a appris que la femme qu'il allait épouser avait décidé de mettre fin à l'expérience. Malgré le choc et la désillusion terrible de cette annonce qui a brisé son rêve, Romain a décidé de poursuivre l'expérience et a demandé aux experts de lui trouver une autre femme compatible avec lui. Une impasse pour les experts dont le processus de sélection de cette saison est terminé. Pour provoquer le destin ou peut-être par simple superstition, il n'a pas annulé la séance de retouche de son costume et c'est avec Charlène, sa meilleure amie depuis 20 ans, qu'il va récupérer le tenue qu'il avait déjà choisie mais qu'il n'enfilera peut-être jamais...

Nous retrouverons Alice et Florian complètement sous le charme l'un de l'autre quelques jours après s'être dit oui à Gibraltar. Entre eux, tout se passe comme dans un rêve. À Milan, où ils font escale avant de rejoindre la Sardaigne, ils vont pouvoir laisser libre court à cette attirance évidente qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et les jours qui suivent, chaque moment passé ensemble les rapproche toujours un peu plus et les confortent dans la certitude de s'être trouvés. Mais Alice et Florian ne vont pas tarder à s'apercevoir que les 22% de non compatibilité sont également un paramètre à prendre en compte... Ils vont se retrouver dans une situation très compliquée après une dispute...

Nous allons faire connaissance avec une nouvelle célibataire qui a remis son destin entre les mains de la science : Laurie, 28 ans, conseillère en gestion de patrimoine. Laurie est un personnage ! Drôle, attachante, décalée, elle se fiche des codes et son franc-parler ne laisse personne indifférent. C’est une “bonne copine”, celle avec qui on rigole et à qui on se confie, avec qui on passe une soirée, mais pas celle qu’on courtise et encore moins celle qu’on épouse. Pudique sur ses sentiments, affichant toujours une joie débordante, personne hormis sa meilleure amie ne sait sa souffrance de ne pas réussir à trouver l’amour durable. Très sincère dans sa démarche, elle est enfin prête à ouvrir son cœur, notamment à sa famille et son frère jumeau en premier lieu. Une expérience bouleversante pour Laurie, qui a traversé la France pour trouver un homme qui l’acceptera telle qu’elle est, une femme spontanée qui ne n’a pas les codes habituels de la séduction. Gilbert va se déplacer en personne chez Laurie pour lui annoncer sa compatibilité avec un homme. Et il a plus à lui révéler que son mariage prochain avec un inconnu...

Nous retrouverons Ludivine et Raphaël tout justes mariés après une journée qui a ému tout le monde tant l'union de cette jeune maman exigeante et de cet homme posé avait résonné comme une évidence. Après la réception, le moment est venu pour eux de se retrouver seuls pour leur nuit de noces. Ludivine appréhende le regard de Raphaël qui va la découvrir sans maquillage. Au lendemain de leur première nuit en tant que mari et femme, c'est le retour à la réalité après la frénésie de la veille... Ils vont s'envoler pour Malte où ils vont passer leur lune de miel. Déjà très complices, ces quelques jours en tête à tête s'annoncent riches en rires et heureux souvenirs à deux. Mais Ludivine va faire face à des inquiétudes par rapport à Raphaël et son attirance envers elle. Ayant besoin d'être rassurée, elle va faire part de ses inquiétudes à Raphaël.

Depuis l'annonce de sa nouvelle compatibilité encore plus forte que celle qu'il avait avec Camille qui a décidé de mettre fin à l'expérience, les jours ont passé et Romain s'est finalement envolé pour Gibraltar. Ce moment qu'il ne pensait jamais avoir la chance de vivre, cette rencontre avec une inconnue qui deviendra peut-être sa femme dans quelques heures est enfin arrivé. Romain n'a eu que peu de temps pour se faire à l'idée que ce n'est pas Camille qui se tiendra devant lui lors de la cérémonie. Après une grosse déception, cette cérémonie a un goût très particulier pour Romain. En attendant qu'ils se découvrent, ce sont les familles qui font connaissance et la maman de la future mariée n'est pas totalement convaincue par le choix des experts...