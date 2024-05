Un dîner presque parfait - Spéciale seconde chance sur W9 du 6 au 10 mai 2024

Du lundi 6 au vendredi 10 mai 2024 à 18:50 sur W9, "Un Dîner presque parfait" offre une seconde chance à des candidats qui ont échoué lors de leur première participation.

Cette semaine, l’heure de la seconde chance a sonné dans un Dîner presque parfait !

Cinq candidats culte qui ont tous déjà échoué lors de leur première participation font leur grand retour pour tenter de prendre leur revanche !

Parmi nos cinq illustres repêchés, nous retrouverons : Saliah, notre Marseillaise au franc-parler qui souhaite prendre sa revanche et pour cela elle sera prête à tout ! Emilie Nef Naf, l’influenceuse qui n’avait pas du tout convaincu lors de son premier passage. Mais aussi Linh qui avait effrayé ses invités avec son menu médiéval et son bouillon de têtes de poules. Sébastien, le coiffeur cordon bleu qui avait loupé la victoire d’un cheveu, et enfin, Etienne, le pire candidat de Pékin express, qui avait terminé dernier du classement lors de son précédent dîner.

Aujourd’hui, tous sont persuadés de pouvoir remporter la victoire ! Mais attention, des candidats de leur précédent passage viendront leur mettre des bâtons dans les roues avec le gage de la seconde chance…

Nous allons donc assister à une semaine de compétition acharnée, au cours de laquelle les candidats iront chercher la victoire avec les dents et sans se faire de cadeaux…

Alors lequel d’entre eux parviendra enfin à décrocher le titre tant convoité de « meilleur hôte de la semaine » ?