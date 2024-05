"Le bêtisier fait son show : 40 ans d'humour" avec Jean-Luc Lemoine sur France 3 vendredi 10 mai 2024

Vendredi 10 mai 2024 à 21:10, France 3 vous propose une grande soirée de rire pilotée par Jean-Luc Lemoine : "Le bêtisier fait son show : 40 ans d'humour".

Le premier bêtisier de l’histoire de la télévision est né sur Antenne 2 en 1985. Quarante ans plus tard, nous vous proposons de revoir le meilleur des séquences drôles depuis quatre décennies.

Et pour l’occasion, Jean-Luc Lemoine va s’incruster dans les images les plus cultes :

Tour à tour, président de la République, intervieweur de stars, candidat de jeux atypique ou enfant en culotte courte dans L'école des fans, Jean-Luc Lemoine incarnera tous ces personnages emblématiques du Bêtisier avec l'humour et l’autodérision qu’on lui connaît.

Nous croiserons aussi les stars du Bêtisier que sont Sophie Davant, Thierry Beccaro, Christine Bravo, Anne-Elisabeth Lemoine ou encore Amanda Lear ! Mais aussi les délirants Benoît Poelvorde, Patrick Timsit ou Fabrice Luchini, des candidats qui ont marqué de leur passage les émissions de jeux.

Sans oublier les fous rires inoubliables de Claude Sérillon, les déclarations mémorables de Jean-Pierre Bacri, les séquences irrévérencieuses avec Coluche, Michel Serrault ou Serge Gainsbourg, entre autres...

Et, bien sûr, ce qui fait le sel des bêtisiers : les problèmes techniques, les clashs et lapsus, les dérapages, Jean-Luc Lemoine vous invite à revisiter le Bêtisier à travers 200 extraits, pendant plus de deux heures !