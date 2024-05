Un dimanche à la campagne - Les invités de Frédéric Lopez le 12 mai 2024 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 12 mai 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne. Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.

Pour ce nouveau numéro d’Un dimanche à la Campagne, Frédéric Lopez a invité trois artistes issus d’univers très différents : l’illusionniste et animateur Eric Antoine, le chanteur Grégoire et la comédienne Noémie de Lattre.

Eric Antoine se définit avec humour comme le plus grand magicien du monde, au moins par sa taille : 2 mètres 07. Mais celle-ci a d’abord été un handicap dans les castings et au théâtre.

Grégoire revient après 8 ans d’absence. L’interprète de l’immense succès « Toi + Moi » est devenu chanteur grâce à une rencontre extraordinaire avec un célèbre artiste.

Noémie de Lattre est une comédienne engagée en faveur des femmes. Pourtant, elle a failli abandonner sa carrière à cause d’un homme.

Entre une séance de yoga complétement déjantée, des tours de magie bluffants et des retrouvailles inattendues, ces trois personnalités se révèlent avec émotion.

Un dimanche à la campagne inédit et riche en confidences étonnantes.