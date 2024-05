La pièce Lawrence d'Arabie diffusée sur Culturebox dimanche 12 mai 2024

Dimanche 12 mai 2024 à 21:00, Culturebox diffusera la pièce "Lawrence d'Arabie" mise en scène par Éric Bouvron, captée au Théâtre Coluche de Plaisir.

L’histoire de la révolte arabe qui entraîna la chute de l’Empire ottoman, signée Éric Bouvron.

La Première Guerre mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par l’Empire ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, gagne la confiance des Arabes, qui le considèrent désormais comme l’un des leurs.

Le succès de l’opération de sabotage du chemin de fer du Hejaz, menée par les tribus et commandée par Lawrence, rassure les dirigeants arabes sur l’engagement britannique à défendre la cause que l’Occident lui-même leur a suggérée : celle de la création d’une nation arabe unie et indépendante. Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit… Jusqu’où ira la loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes quand il mesurera l’étendue du mensonge orchestré ?

Avec : Kevin Garnichat, Alexandre Blazy ou Benjamin Penamaria, Matias Chebel, Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize ou Victor Bourigault, Julien Saada, Ludovic Thievon.