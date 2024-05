Mariés au premier regard - 9ème épisode lundi 13 mai 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... (vidéo)

Lundi 13 mai 2024 à 21:10, M6 diffusera le 9ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 9

Nous retrouverons Marie et Jérémy au réveil après leur nuit de noces. Les jeunes époux ont quelques jours en tête à tête pour se découvrir et confirmer l'alchimie déjà palpable entre eux. Ils vont s’envoler pour Darla au sud du Maroc, au large du Sahara, pour leur lune de miel. Le voyage en avion ne va pas se passer comme prévu pour les jeunes mariés... Une fois sur place, ils vont vivre un début de lune de miel à la fois tendre et sensuel. Outre ce besoin irrépressible de ne pas rater une seconde de ce bonheur après lequel ils couraient depuis des années, ils ont également envie de tout savoir l'un de l'autre et vont se fabriquer les plus beaux souvenirs à deux.

Nous retrouverons également Romain. Après avoir vécu de véritables montagnes russes dans l'expérience avec l'annonce brutale de l'abandon de Camille à quelques jours du mariage, Romain a fait une demande exceptionnelle aux experts : faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lui trouver une seconde compatibilité. À Gibraltar, Romain est à présent sur le point de se marier avec une inconnue compatible à 80% avec lui : Clémence. La jeune femme a un parcours un peu particulier dans l'expérience : parmi les premières inscrites de cette nouvelle saison, elle avait interrompu le processus de sélection après avoir rencontré un homme dont elle pensait qu'il était celui qu'elle cherchait en vain depuis des années. Mais quand l'histoire a tourné court, la chance unique de réintégrer "Mariés au premier regard" s'est présentée. Et c'est justement avec Romain que les experts lui avaient à l'origine établi une compatibilité ! Retour en arrière, nous assisterons à l'annonce du mariage de Clémence à son père. Mais Clémence est loin de se douter qu'une fois son annonce faite, son père va lui faire des révélations qui vont la bouleverser...

Nous retrouverons Ophélie et Loïc. Tétanisé par la beauté de sa femme, Loïc s'est retrouvé paralysé et totalement bloqué devant elle. Mais alors que la situation paraissait désespérée, l'intervention miraculeuse de Gilbert lui a permis de reprendre ses esprits. Un changement radical qui a rassuré Ophélie et lui a redonné foi en leur couple. Mais à présent que la lune de miel est terminée et que chacun a repris sa vie, sauront-ils préserver cette complicité nouvelle et si fragile ? Dans cet épisode, ils vont se revoir pour la première fois depuis leur voyage de noces. Les retrouvailles vont avoir lieu chez Loïc en Charentes-Maritimes. Ce week-end va-t-il confirmer leur bonne entente ?

Nous retrouverons Laurie qui était à Paris dans une position délicate. Laurie n'a eu le courage d'annoncer son futur mariage à ses parents et à sa sœur. Comme a son habitude, pour ne pas à avoir à dévoiler ses sentiments, elle leur a envoyé une photo d'elle avec sa robe de mariée. Comment sa famille va t-elle réagir à cette annonce si peu conventionnelle ? Si Laurie est rassurée par la réaction de sa sœur, elle appréhende celle de ses parents et attend un appel ou un message qui finira par arriver. Après avoir eu une une longue explication avec eux, les parents de Laurie vont-ils accepter de se rendre à son mariage ? Le futur mari de Laurie c'est l'un des deux frères qui se sont inscrits ensemble à l'expérience : Jean-Nicolas compatible avec elle à 76%.

C'est à Bordeaux que Jean-Nicolas, qui a prétexté participer à un tournage sur les fratries issues de familles recomposées, va annoncer à son père son mariage avec une jeune femme qu'il ne connait pas. Comment va réagir le père de Jean-Nicolas à cette annonce ?

À Gibraltar, Romain et Clémence vont se faire face pour la première fois. Après avoir surmonté énormément d'épreuve, leurs regards vont enfin se croiser. Comment va se dérouler cette rencontre pour ces deux amoureux de l'amour qui recherchent le grand frisson du coup de foudre ? La fin de cet épisode réserve un rebondissement totalement imprévu...