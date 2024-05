"Le grand concert des régions" à Aix-en-Provence vendredi 17 mai 2024 sur France 3, les artistes présents

Vendredi 17 mai 2024 à 21:10, France 3 diffusera "Le grand concert des régions" dont la première édition se déroulera à Aix-en-Provence. Voici les artistes qui seront présents sur scène.

"Le grand concert des régions", c’est le nouveau rendez-vous événement de France 3 présenté par Laury Thilleman et Laurent Luyat.

Depuis Aix-en-Provence, sur la scène de l’Arena du pays d'Aix, les talents nationaux et les artistes de la région seront sur scène pour un grand concert populaire. On retrouve également des surprises tournées dans la ville d’Aix, avec des artistes qui se produisent dans les rues de cette magnifique cité provençale.

C’est aussi l’occasion de célébrer le passage de la flamme et les Jeux Olympiques dans le Sud avec des séquences exceptionnelles. Pour l’occasion, Santa, originaire de Nice, y posera son piano pour une séquence inédite et Patrick Fiori chantera à Marseille, ville dans laquelle il a grandi. Car, cet été, Nice recevra des épreuves de football et Marseille les épreuves de voile !

Sont de la fête : Patrick Bruel, Santa, Patrick Fiori, Amir, Marina Kaye, Chico et Les Gypsies, Chimène Badi, La Petite Culotte, Keen'v, Jeck, Spectaculart, Anggun, Anne Sila, Soso Maness, Deluxe, La Compagnie Preljocaj, Bilal Alnemr (violon), Vincent Beer-Demander (mandoline), Eleonora Deveze et 100 choristes de la région qui accompagnent certains artistes sur scène.

On découvrira une séquence « Coup de cœur Ici » : le groupe Aixois Deluxe. Une révélation de la région en partenariat avec France Bleu et France 3 PACA.

La Provence est la région de la musique qui vibre. Elle est aussi diverse, à l’image de l’énergie de ses villes de lumière : Aix-en-Provence la classique, Marseille l’urbaine, Arles la gitane ou encore Nice la folklorique…

Les artistes de la région s’unissent aux stars de la variété pour une soirée exceptionnelle qui mêle chanson, breakdance, rap, danse contemporaine et instrumentistes.

Amir s’unira à Vincent Beer-Demander : ce mandoliniste installé à Marseille a créé une académie populaire dans les quartiers, ainsi qu’une classe au conservatoire pour que la pratique de la mandoline, instrument marseillais par excellence, soit profondément renouvelée.

Le Ballet Preljocaj, installé au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, est une des compagnies de danse contemporaine les plus célèbres au monde. Ils seront sur le plateau pour vous faire découvrir un extrait de leur célèbre création : Gravité.

Le rappeur marseillais Sosso Maness invite des champions de breakdance originaires du Sud pour un moment inédit et festif.

Bilal Alnemr, violoniste soliste du conservatoire d’Aix, accompagnera Anne Sila et Ycare pour une version revisitée du titre Le Sud de Nino Ferrer.

Eleonora Deveze, soprano d’Aix-en-Provence, invite Patrick Bruel pour un duo inattendu.

Le grand concert des régions – Ici c’est Aix-en-Provence, une soirée événement sous le signe de la musique et du partage !