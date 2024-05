Un dimanche à la campagne - Les invités de Frédéric Lopez le 19 mai 2024 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 19 mai 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne. Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.

Pour ce nouveau numéro d’Un dimanche à la Campagne, Frédéric Lopez a invité Carole Gaessler, Augustin Galiana et Charlélie Couture.

Figure de l’information et du magazine des JO de France 3, Carole Gaessler a toujours su qu’elle voulait devenir journaliste. Un drame personnel a renforcé sa volonté de quitter sa Lorraine natale pour percer à la télévision.

Augustin Galiana a débuté sa carrière de comédien et de danseur en Espagne. Après avoir tout perdu, il devient guide touristique à Paris avant de retrouver le succès dans la série « Clem ».

Inoubliable interprète de « Comme un avion sans ailes » dans les années 80, le chanteur Charlélie Couture a tout quitté pour devenir sculpteur à New York. Il revient en France avec un nouvel album.

Cette semaine encore, trois personnalités hors du commun se racontent entre rire et émotion le temps d’un dimanche à la campagne.

Extraits vidéo de l'émission :

Les premiers métiers très particuliers de Charlélie Couture dans le cinéma...

D'autres extraits seront dévoilés par France 2 d'ici la diffusion de l'émission, cet article sera donc réactualisé dès qu'ils seront disponibles.