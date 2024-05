Top Chef - 11ème épisode mercredi 22 mai sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 22 mai 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 10ème épisode de la 15ème saison de "Top Chef", le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Pour la première épreuve, la cuisine vegan est à l’honneur.

Celui qui va mettre au défi les candidats est un chef 3 étoiles, dont le restaurant new-yorkais est mondialement connu : Daniel Humm. Il y a 3 ans, ce chef hors du commun a déclenché une révolution culinaire en devenant le premier restaurant 100 % vegan triplement étoilé. Pour cette épreuve, les candidats vont devoir créer un sandwich vegan : ni viande, ni poisson, ni produits laitiers, miel, œufs ou tout autre produit d’origine animale ne sera accepté !

À l’issue de la dégustation, le chef sélectionnera le sandwich qu’il préfère et le candidat qui l’aura réalisé se qualifiera directement pour la semaine prochaine. Les 4 autres candidats partiront en épreuve éliminatoire.

Pour la deuxième épreuve, l’émission aura l’honneur d’accueillir une dynastie familiale qui porte l’excellence de la gastronomie française au plus haut niveau depuis plus de 50 ans, car ils sont la 4ème génération du plus vieux restaurant 3 étoiles au monde : les chefs César et Léo Troisgros.

L’épreuve qui attend les candidats consiste à associer deux ingrédients. Les candidats vont travailler individuellement mais leur destin sera lié à un autre, car l’un devra proposer une version sucrée de l’association, et l’autre une version salée. Le binôme qui réussira le plus à convaincre les chefs se qualifiera directement pour la semaine prochaine. L’autre binôme se retrouvera en danger.

Un seul candidat se verra éliminé à la fin de l’épisode.

En seconde partie de soirée...

Top Chef, la brigade cachée

Pour cette 15ème saison anniversaire, c’est Pierre Gagnaire, l’un des chefs les plus célèbres de la planète, auréolé de 13 étoiles, qui a décidé de relever le défi et de devenir chef de brigade.

Chaque semaine, il mènera ce concours parallèle dans lequel les candidats éliminés du concours s’affronteront jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Pour faire ce choix crucial, le chef pourra compter sur l’expertise de François-Régis Gaudry, critique culinaire incontesté, lors des dégustations.

Le candidat qui parviendra à aller au bout de ce concours secret aura la chance de réintégrer Top Chef directement en quart de finale dans la brigade de ce chef multi-étoilé.