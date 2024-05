Fauteuils d'orchestre à l'Opéra-Comique le 14 juin 2024 sur France 5, les invités d'Anne Sinclair

Vendredi 14 juin 2024 à 21:05 sur France 5, depuis l'Opéra-Comique, Anne Sinclair recevra des artistes exceptionnels pour célébrer l'art lyrique dans un nouveau numéro de "Fauteuils d'orchestre".

Dans ce nouveau numéro de Fauteuils d’orchestre, Anne Sinclair reçoit trois grands artistes internationaux : la soprano Pretty Yendé, le violoniste Maxim Vengerov et la violoncelliste Sol Gabetta. Tous les trois ont en commun l’amour du public français qui le leur rend bien. Ils racontent leur parcours et comment ils vivent et font partager leur passion de la musique !

Pretty Yendé est sud-africaine, elle a grandi sous le régime de l’apartheid. Elle commence dès l’enfance à chanter du gospel puis découvre l’opéra à 16 ans grâce à un spot publicitaire. Formée à la Scala de Milan, elle est devenue l’une des grandes chanteuses de notre époque et a même été choisie pour chanter lors du couronnement du roi d’Angleterre Charles III !

Véritable enfant prodige, Maxim Vengerov débuta sa carrière à 5 ans et n’a cessé depuis 45 ans d’enchanter le public du monde entier. Il est également chef d’orchestre, et la musique est pour lui une véritable philosophie de vie.

La violoncelliste argentine Sol Gabetta est une virtuose elle aussi, d’une expressivité à fleur de peau. Elle se produit avec les plus grands orchestres et d’autres solistes prestigieux, et la France est un pays particulièrement cher à son cœur.

Avec enfin Marine Chagnon, jeune mezzo-soprano française qui fait partie de la troupe de l’Opéra national de Paris.

Avec l’Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Sora Elisabeth Lee, et les solistes Pretty Yende, Maxim Vengerov, Sol Gabetta et Marine Chagnon.

Au programme : Mozart, Verdi, Saint-Saëns, Donizetti, Gounod, Mendelssohn…