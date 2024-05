Un dîner presque parfait - Spéciale combat des familles sur W9 du 27 au 31 mai 2024 (vidéo)

Du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024 à 18:50 sur W9 dans "Un Dîner presque parfait", c’est en famille que les candidats vont s’affronter : frère, sœur, père, mère, fille ou encore conjoint, ces duos mettront leurs forces et leurs atouts en commun pour mener leur famille à la victoire !

Cette semaine sera l’occasion de vérifier si l’union fait la force derrière les fourneaux, mais pas uniquement…

Pour cette rencontre familiale pas comme les autres, nous avons réuni, pour vous, des binômes aussi attachants que déterminés.

Nous retrouverons, Martial et Cynthia : père et fille très portés sur les épices ; Siham et Ambre : mère et fille, aussi séductrices que gourmandes ; Samuel et Clémence : notre couple Barbie et Ken ; Ayman et Jamel : les frères Marseillais, rois de tchatche ; Mégane et Laurie : deux soeurs aussi critiques que difficiles !

Tout au long de la semaine, nos duos vont se recevoir à tour de rôle et faire découvrir à leurs invités leur cuisine à 4 mains.

Alors, quelle famille saura convaincre ses invités et remportera le titre de « meilleurs hôtes de la semaine » ?