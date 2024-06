Inédit - "Le dragon" de Thomas Jolly diffusé sur Culturebox dimanche 2 juin 2024

Dimanche 2 juin 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "Le dragon", une pièce mise en scène par Thomas Jolly, directeur artistique des Cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Depuis quatre siècles, un dragon à trois têtes règne en despote sur une ville imaginaire. Les autorités locales, complices et serviles, se plient à tous les caprices du monstre. Il y eut bien quelques révoltes dans un passé lointain, mais elles furent écrasées dans le sang et le feu.

Docilement, les habitants acceptent de payer au monstre un lourd tribut : la ville sacrifie plusieurs têtes de bétail par jour et une vierge chaque année.

Cette année, le choix du dragon est tombé sur Elsa, fille de l’archiviste Charlemagne. Elle est sur le point d’être jetée en pâture quand arrive Lancelot, héros professionnel. Il décide de provoquer le dragon en duel pour libérer la ville du tyran et sauver la jeune Elsa, dont il est en train de tomber amoureux.

Dans un combat féroce, Lancelot arrive à couper les trois têtes du dragon. La foule en liesse salue la mort du tyran et la liberté retrouvée... mais c’est compter sans le bourgmestre et son fils. Le bourgmestre n’hésite pas à usurper le titre de tueur du dragon et s’autoproclame président et libérateur de la ville.

Mortellement blessé, Lancelot est contraint de s’enfuir, abandonnant la ville à son nouveau tyran...

Inédite à la télévision, cette pièce a été captée en 2023 au Théâtre Nanterre-Amandiers.