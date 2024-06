"Le Bigdil" bientôt de retour avec Vincent Lagaf' et Bill sur... RMC Story !

Après plus de 20 ans d’absence et plus de 1400 épisodes diffusés sur TF1 de février 1998 à juillet 2004, "Le Bigdil" s’apprête à faire son grand retour sur… RMC Story !

Vincent Lagaf’, l’un des animateurs préférés des Français et Bill, son célèbre acolyte tout droit venu de la planète Fricus, vous donnent rendez-vous en 2025 pour de nouveaux épisodes entièrement inédits. Ce n’est pas n’importe quel jeu qui fait son retour ! C’est LE jeu ! Un jeu emblématique de la pop culture, qui a marqué toute une génération, et qui, selon un sondage de Télé Loisirs, est le jeu télévisé qui manque le plus aux Français. Il faut dire que chaque soir, entre 1998 et 2004, vous étiez des millions à vous rassembler devant le duo le plus cool de la télé et les fameux cadeaux, cachés derrière un rideau ! Les tournages des nouveaux épisodes auront lieu cet autonome en région parisienne et bien sûr… en public ! Les émissions seront diffusées sur RMC Story et en streaming sur RMC BFM Play.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire