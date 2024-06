"La vie fantastique" de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024 à voir sur Culturebox mardi 11 juin 2024

Mardi 11 juin 2024 à 21:10, Culturebox diffusera "La vie fantastique", un spectacle de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024, capté au Cepac Silo de Marseille.

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de l'Olympiade Culturelle qui mêle pratique artistique et culture sportive, la Philharmonie de Paris et le Groupe Grenade de Josette Baïz se sont associés pour mettre en œuvre un spectacle ambitieux.

Forts de leur expérience commune dans la pédagogie collective auprès d’enfants et de jeunes n’ayant pas un accès facile à la pratique musicale ou chorégraphique, l'équipe Démos et la chorégraphe ont coconstruit un projet éducatif et artistique qui réunira sur scène 200 musiciens et une quarantaine de jeunes danseurs.

Le spectacle La vie fantastique comportera deux parties faisant la part belle à la nature et à l’humanisme, sans ignorer les épisodes de guerre et de tensions qui traversent nos sociétés.

À partir d’un répertoire soigneusement construit autour d’œuvres symphoniques classiques et de pièces de tradition orale, mais aussi d’une création contemporaine spécialement écrite pour l’occasion, les enfants donneront à voir et à entendre l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques au travers des valeurs communes aux arts et aux sports : l’excellence, l’inclusion, la diversité culturelle, l’universalisme...