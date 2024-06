Un dîner presque parfait - Spéciale camping à Port-Barcarès sur W9 du 10 au 14 juin 2024 (vidéo)

Du lundi 10 au vendredi 14 juin 2024 à 18:50 sur W9 dans "Un Dîner presque parfait" pose ses valises à Port-Barcarès, l’un des plus beaux campings du sud de la France.

À cette occasion, nos cinq candidats vont tout faire pour convaincre les autres que leur dîner est le meilleur.

Cette semaine mettra à l’honneur cinq candidats partageant la même passion : le camping.

Lucas , notre joyeux animateur de vacances

Pour les aider, ils pourront compter sur la cheffe Albane Auvray, candidate emblématique de la saison 14 de Top Chef. Elle les accompagnera toute la semaine dans la préparation de leurs recettes, et leur prodiguera de nombreux conseils aussi simples, qu’utiles. Nos convives devront alors se montrer plus surprenants et audacieux que jamais….

Entre franches rigolades, clashs, animations délurées et incendie en cuisine, préparez-vous à voyager dans une semaine de folie au camping !

Alors, lequel d’entre eux saura convaincre ses invités qu’il est un véritable campeur, et ainsi remporter le titre de « meilleur hôte de la semaine » ?

Extrait vidéo de l'émission

"Ça me dégoûte, j’ai trop peur !" La semaine au camping s’annonce cocasse pour Kayla...