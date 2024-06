"Si on lisait à voix haute" : la finale de la 5ème saison diffusée sur France 5 mercredi 12 juin 2024 (vidéo)

Mercredi 12 juin 2024 à 21:05, France 5 diffusera la finale de l'édition 2024 de "Si on lisait à voix haute". Qui sera le meilleur lecteur ou la meilleure lectrice de France ?

François Busnel est de retour sur France 5 pour présenter la 5ème édition du concours "Si on lisait à voix haute" le mercredi 12 juin à 21:00.

La finale de ce grand concours national de lecture réunira les 9 meilleurs candidats sélectionnés parmi les 120 000 élèves (de la sixième à la terminale) inscrits cette année.

Pour cette nouvelle saison, le jury de Si on lisait à voix haute qui devra départager les finalistes est composé de Rachida Brakni, comédienne récompensée d'un César et d'un Molière, Cécile Coulon, romancière et poétesse et membre du jury de Si on lisait à voix haute depuis la première édition, Yann Queffélec, romancier et lauréat du prix Goncourt, et Marc Lavoine, chanteur, parolier et acteur.

Les finalistes liront un texte imposé, qu'ils découvriront la veille de la finale, et seront jugés selon quatre critères principaux : l'articulation, le rythme, la justesse du ton et, bien sûr, la capacité à transmettre l'émotion. Pour se préparer, ils seront accompagnés par trois coaches :

Anne Loiret, comédienne nommée trois fois aux Molière et présidente du conseil d’administration du Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

Souleymane Diamanka, slameur et poète révélé en 2007 avec son album L'hiver peul.

Thibault de Montalembert, comédien et metteur en scène de théâtre, ancien pensionnaire de la Comédie-Française, révélé au grand public par la série Dix pour cent.

Nouveauté cette année, chaque coach a choisi son équipe de trois candidats parmi les neuf finalistes qualifiés.

Comme chaque année, toutes les régions et les Outre-Mer ont répondu présentes. Plus de 200 classes ont été inscrites dans les Outre-mer, ce qui représente près de 6 000 élèves. Les neuf finalistes viennent donc de toute la France : Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, La Réunion, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est.

Si on lisait à voix haute est une opération imaginée par François Busnel et produite par Rosebud Productions, en partenariat avec France Télévisions, Lumni et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Les finalistes

Catégorie 6e - 5e :

Eloïse Chabert , 6e, collège Jean-Guéhenno, Lambesc (Académie d'Aix-Marseille)

, 6e, collège Jean-Guéhenno, Lambesc (Académie d'Aix-Marseille) Grégory Payet , 6e, collège La Marine-Vincendo, Saint-Joseph (Académie de La Réunion)

, 6e, collège La Marine-Vincendo, Saint-Joseph (Académie de La Réunion) Joanne Samalens-Lagardère, 6e, collège Stella-Maris, Anglet (Académie de Bordeaux)

Catégorie 4e - 3e :

Mathias Duranteau , 4e, collège Eugène-Fromentin, La Rochelle (Académie de Poitiers)

, 4e, collège Eugène-Fromentin, La Rochelle (Académie de Poitiers) Aya Esmouni , 4e, collège Jean-Bène, Pézenas (Académie de Montpellier)

, 4e, collège Jean-Bène, Pézenas (Académie de Montpellier) Léna Saibi-Zannetti, 3e, collège Jean-de-la-Fontaine, Saint-Avold (Académie de Nancy-Metz)

Catégorie lycée :

Timothé Babin , 1re, lycée Grand-Air, La Baule Escoublac (Académie de Nantes)

, 1re, lycée Grand-Air, La Baule Escoublac (Académie de Nantes) Cerise Couderc , 2de, lycée Masséna, Nice (Académie de Nice)

, 2de, lycée Masséna, Nice (Académie de Nice) Elina Duret, terminale, lycée Madame-de-Staël, Montluçon (Académie de Clermont-Ferrand).

Qui sera le meilleur lecteur ou la meilleure lectrice de France ? Réponse mercredi soir sur France 5.