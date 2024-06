"Petits plats en équilibre" s'installe dans le Cantal à partir du 1er juillet 2024 sur TF1 avec Laurent Mariotte

À partir du 1er juillet 2024, retrouvrez "Petits plats en équilibre" depuis le Cantal avec Laurent Mariotte qui vous proposera de gagner 400 000 euros + 4 000 euros par mois jusqu'en 2030.

"Petits plats en equilibre" passe son été dans le Cantal et met en valeur les beaux produits de ce terroir : Cantal, Salers, Fourme d’Ambert, mais aussi viande de Salers et de l’Aubrac, truites, lentilles blondes de Saint Flour…

De la truffade à la salade de fruits rouges à la Gentiane en passant par le tartare de truite, Laurent Mariotte nous prépare des recettes simples et délicieuses pour se régaler tout l’été.

Laurent Mariotte parcourra les marchés, se rendra sur des exploitations de fromages, et recevra des chefs locaux.

Suivez, chaque midi avant et après le JT de 13 Heures et chaque soir après le JT de 20 Heures, ses conseils avisés et profitez du temps des vacances pour renouer avec la cuisine, découvrir de nouvelles associations culinaires et s'amuser avec les saveurs !

Les produits du soleil se cuisinent au fil des recettes inédites, astucieuses et rapides : cailles crapaudine au foin à la plancha, cuisse de porcelet cuit dans les feuilles de figuier, maquereaux fumés maison au BBQ, carrelet entier, crémeux choco et crème anglaise, salade de fraise-groseille-cassis-cerise...

Grâce au fameux jeu proposé au sein de "Petits Plats En Equilibre", TF1 offrira, pour la première fois cet été, un cadeau exceptionnel : la somme de 400 000 euros + 4 000 euros par mois jusqu'en 2030 à un téléspectateur.