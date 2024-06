Un dimanche à la campagne - Les invités de Frédéric Lopez le 16 juin 2024 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 16 juin 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne. Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.

Pour ce nouveau numéro d’Un dimanche à la Campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités aux parcours singuliers : le chanteur Raphaël, le psychiatre Christophe André et l’humoriste Elodie Poux.

Depuis l’immense succès de « Caravane », le chanteur Raphaël trace sa route avec talent dans la musique et l’écriture. Pourtant, au début de sa carrière, même sa propre maison de disques ne croyait pas vraiment en lui.

Spécialiste de la méditation et de l’estime de soi, Christophe André est devenu le psy préféré des Français. Mais qui savait que, jeune médecin, il a aussi largement profité des plaisirs de la vie, aux antipodes de son image de sage apaisé ?

Avant de nous faire rire sur scène, Elodie Poux a été pendant 12 ans animatrice pour enfants dans une école maternelle. Une expérience parfois éprouvante dans laquelle elle a puisé son inspiration.

Dans cette émission inédite et riche en émotion, les invités nous révèlent que nos fragilités sont parfois nos meilleurs atouts pour accomplir notre destin.