Le concert de Jinjer à l'Olympia diffusé sur Culturebox vendredi 21 juin 2024

À l'occasion de la fête de la musique, Culturebox diffusera vendredi 21 juin 2024 à 21:10 le concert de Jinjer à l'Olympia.

Jinjer est un groupe de groove metal progressif ukrainien originaire de la région de Donetsk et formé en 2009. Le groupe se produit en concert depuis 2013 et assure son engagement sur les réseaux sociaux.

Fort d’une notoriété et d’une popularité grandissante, le concert de Jinjer à l'Olympia était un événement pour tous les fans de metal présents. La salle était pleine à craquer et l'excitation palpable.

Alors que le groupe se présente de façon très sobre, la chanteuse Tatiana Shmayluk porte une tenue noire et rose fluo qui marque les esprits. Elle déploie alors sa voix dynamique avec sévérité et autorité, à la fois puissante et émouvante, et captive la salle. Les doigts d’Eugene Abdukhanov et de Roman Ibramkhalilov semblent voler en rafale sur les cordes.

Chaque morceau est joué avec force, même les plus progressifs. Leur lourdeur transcende le metal traditionnel et explore de nouvelles possibilités en s'imprégnant d'autres genres comme le jazz, le reggae et le funk.

Les fans sont transportés dans un univers sombre et mystérieux, où la musique de Jinjer règne en maître.