Finale de "Mask Singer" samedi 22 juin 2024 sur TF1 entre Épouvantail, Hippopotame Léopard

Samedi 22 juin 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Camille Combal vous proposera de suivre la finale de la 6ème saison de "Mask Singer".

Cette grande finale va se jouer entre l’Épouvantail, l'Hippopotame et le Léopard qui vont s'affronter pour la toute dernière fois sur la scène de "Mask Singer".

Des prestations scéniques toujours plus ambitieuses, des envolées vocales toujours plus époustouflantes : ils vont jouer leurs meilleurs atouts pour convaincre les enquêteurs et le public.

Pour les aider à obtenir la première place, trois personnages emblématiques de la saison dernière vont faire leur grand retour pour des duos inédits.

Après 8 semaines d'enquête, le mystère prendra fin, les 3 derniers personnages se démasqueront.

Alors quelle personnalité remporta le trophée de "Mask Singer" saison 6 ? Réponse samedi soir sur TF1.