"Vivement Dimanche" Les invités de Michel Drucker le 23 juin 2024 sur France 3

Dimanche 23 mai 2024 à 13:30, Michel Drucker vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Pour le dernier numéro de la saison de "Vivement Dimanche", Michel Drucker propose une spéciale Tour de France.

Autour de Michel Drucker : Christian Prudhomme, Laurent Luyat, Laurent Jalabert, Marion Rousse, Franck Ferrand, Thomas Voeckler, Nicolas Geay, Thierry Gouvenou, Jean-Paul Ollivier, Gérard Holtz, Yoan Offredo et Emmanuel Chaunu.

En seconde partie, Michel Drucker recevra Eric Antoine, Nicolas Peyrac, Sylvie Tellier, Régis Mailhot.

Michel Drucker sera de retour à la rentrée pour une nouvelle saison de "Vivement Dimanche" qui débutera avec des best of les 1er et 8 septembre et avec de nouveaux invités le 15 septembre 2024.