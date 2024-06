La carte aux trésors de retour sur France 3 vendredi 19 juillet 2024 avec Cyril Féraud, les destinations de cet été

Toujours plus d'aventures et de découvertes spectaculaires de lieux patrimoniaux... "La carte aux trésor" fait son retour sur France 3 vendredi 19 juillet 2024 avec Cyril Féraud.

"La carte aux trésors", le jeu d'aventure et de découverte de France 3, est de retour cet été.

Cyril Féraud vous emmène à la découverte du patrimoine de nos plus belles régions. Au programme : Hyères, le Tarn-et-Garonne, Argelès-sur-Mer et la Côte Vermeille, le Périgord Noir, en Dordogne, ou encore la Bourgogne Sud avec la Saône-et-Loire.

Vous pourrez également redécouvrir les paysages et les richesses de la Maurienne, de la Côte d'Opale, de l'Alsace, des Bouches-du-Rhône et de la Lozère.

Premier numéro inédit, dans le Var

Ce numéro inédit se déroule sous le soleil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le département du Var, et plus particulièrement dans la ville d'Hyères. La zone de jeu s’étend des hauteurs de la ville, sur les contreforts du massif des Maures, jusqu’à l’île de Porquerolles, en passant par la cité médiévale et la presqu’île de Giens.

Les deux candidats, Elodie et Frédéric, vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir le trésor. Ils s'élanceront dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de la ville d'Hyères, des vestiges de son château, construit au XIe siècle et qui offre un panorama d'exception, de la presqu'île de Giens aux îles d'Or. La proximité avec la mer et la zone de jeu de ce numéro nous permettront d’utiliser des bateaux... Logique, nous sommes au bord de la mer !

"La carte aux trésors" compense aussi désormais l’ensemble des émissions carbones liées au tournage de chaque émission à travers des projets localisés* en France uniquement (en partenariat avec la start up Stock CO2). Elle est aujourd’hui la seule émission en France à le faire.