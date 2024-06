"Gladiators" arrive en France sur TF1 avec Hélène Mannarino et Denis Brogniart

Prochainement, TF1 vous proposera de découvrir le premier numéro de "Gladiators", un nouveau divertissement épique, sportif et familial présenté par Hélène Mannarino et Denis Brogniart.

Préparez-vous à découvrir un spectacle inédit conçu pour plaire à toute la famille où des héros ordinaires affrontent des athlètes extraordinaires dans la plus grande arène de France !

"Gladiators" est bien plus qu'un simple jeu télévisé, c'est une aventure où le courage, la force et la détermination sont mis à l'épreuve.

Le principe de l'émission

Dans "Gladiators", des challengers, hommes et femmes, âgés de 18 à 64 ans et de toutes les professions – notamment des infirmiers, pompiers, charpentiers… – vont défier des Gladiateurs, des athlètes redoutables qui représentent l'incarnation de la force et de l’endurance.

Dans chaque épisode, huit challengers – quatre hommes et quatre femmes – se mesurent aux Gladiateurs dans une série de défis physiques exigeants. Ces jeux spectaculaires testeront leur puissance, leur agilité, leur habileté et surtout leur courage.

Un show spectaculaire et inédit

La saison est composée de manches éliminatoires et d'une grande finale où les meilleurs compétiteurs seront couronnés champions et recevront le prestigieux Casque d’Or, symbole du respect éternel des Gladiateurs. Ce mélange de défis sportifs et de spectacles épiques offre un divertissement qui réunit toutes les générations, où chacun peut trouver son héros et s'identifier aux valeurs de persévérance et d’endurance.

Un succès international enfin en France

Lancé en 1989 aux USA, ce format est adapté dans le monde entier, en AUSTRALIE (SEVEN, NETWORK 10), au DANEMARK (TV3), en FINLANDE (MTV3, NELONEN), au JAPON (FUJI TELEVISION), en SUÈDE (TV4), au NIGERIA (M-NET AFRICA), en AFRIQUE DU SUD (SABC3), dans les PAYS ARABES (LBC) et plus récemment en ANGLETERRE (BBC).

Plus de 30 ans après ses débuts aux États-Unis, "Gladiators" a connu un succès retentissant en Angleterre en 2023 pour son nouveau reboot, réunissant 9.8 millions de téléspectateurs pour son premier épisode. C’est le plus gros lancement d’un divertissement sur BCC One depuis 7 ans.

Aujourd'hui, cette compétition légendaire arrive en France avec des défis encore plus impressionnants et des gladiateurs déterminés à tout donner.