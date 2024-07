"Les plus belles vacances" de retour sur TF1 lundi 8 juillet 2024 avec Valérie Damidot

Ce lundi 8 juillet 2024, Valérie Damidot fait son retour sur TF1 à 17:45 pour une nouvelle saison estivale inédite de l'émission "Les plus belles vacances".

Le soleil au zénith, les températures qui grimpent… Décollage imminent pour les vacances d’été ! Et pour profiter d’un repos bien mérité, il faut trouver l’endroit parfait.

Pour cette nouvelle édition de l'émission "Les plus belles vacances", Valérie Damidot vous emmène découvrir des hébergements de rêve dans des paysages à couper le souffle pour un dépaysement garanti !

Et pour cela, inutile d’aller à l’autre bout du monde : cap au sud ! De la nature sauvage du Cap Corse aux falaises de Bonifacio, en passant par les plages aux eaux translucides de Santa Giulia, la Corse est un véritable paradis.

La Côte d’Azur n’est pas en reste, entre criques secrètes et vie trépidante des villes côtières, la Riviera fait rêver le monde entier.

Camping 5 étoiles, villa les pieds dans l’eau, camping-car, ou tiny houses, notre pays offre toutes les possibilités de vacances.

Chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers auront la chance de découvrir des lieux d’exception afin de les aider à choisir l’endroit idéal où passer leurs plus belles vacances.

Dans chaque lieu, ils seront accueillis par un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et des activités proposées. Une compétition ensoleillée pour convaincre les vacanciers que la perle rare, c’est chez eux !

À chaque nouvel épisode, une quête différente :

Direction la Corse avec Caroline Margeridon et ses enfants, Victoire et Alexandre. Ensemble ils partent à la recherche de la maison de vacances idéale pour accueillir leurs amis cet été

Rahouda et Stéphane Jean-Zephirin de "Familles Nombreuses : La vie en XXL" partent à la recherche d’un petit coin de paradis pour profiter de quelques jours en amoureux, loin de leur famille très nombreuse qui va encore s’agrandir, puisqu’ils attendent leur dixième enfant.

Mais aussi April Benayoum, 1ère dauphine de Miss France 2021, qui, aidée de sa maman, se met en quête d’un lieu où réunir toute sa famille qu’elle voit peu du fait de son métier de mannequin

À l’issue de chaque visite, chaque duo de vacanciers devra attribuer individuellement 2 notes :

L'hébergement : le lieu de résidence est-il à la hauteur de leurs espérances ?

Les loisirs : les activités proposées correspondent-elles à leurs envies ?

Le tout sous le regard avisé de Valérie Damidot qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses bons conseils.

En fin d’émission, nos duos de vacanciers feront leur choix final et annonceront aux propriétaires qui sera le grand vainqueur parmi les 3 hébergements en compétition. Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers, eux, auront la certitude d’y vivre "les plus belles vacances".

Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances du lundi au vendredi à 17:45 sur TF1.