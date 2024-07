"Les 20 chansons préférées des Français" (re)dévoilées par Jérôme Anthony sur W9 mercredi 10 juillet 2024 (vidéo)

Mercredi 10 juillet 2024 à 21:10, W9 vous proposera de voir ou de revoir le classement des 20 chansons préférées des Français dévoilé par Jérôme Anthony.

Découvrez ou redécouvrez samedi soir les 20 chansons préférées des Français grâce à un sondage réalisé par l'IFOP.

Jérôme Anthony vous fait découvrir des anecdotes insolites sur les circonstances de la création de ces chansons phares.

Ce classement réunit les plus gros succès d'il y a quelques années, qui raviverons de nombreux souvenirs comme « Les démons de minuit » d'Émile et Image, « Belle-île-en-mer » de Laurent Voulzy, « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion ou « Encore et encore » de Francis Cabrel...