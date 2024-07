"La tournée triomphale des idoles" : 1ère partie sur C8 samedi 13 juillet 2024, les artistes sur scène

Samedi 13 juillet 2024 à 21:10, C8 vous proposera de voir ou de revoir la première partie de "La tournée triomphale des idoles". Voici les artistes qui seront sur scène dans ce premier numéro.

"La tournée triomphale des idoles" est un spectacle nostalgique qui met à l'honneur toutes les idoles des tendres années interprétant leurs plus grands succès des années 60, 70 et 80, et ce dans tous les Zénith de France.

On retrouve sur la scène des plus grandes salles de l'Hexagone, dans une ambiance festive, des artistes emblématiques et populaires qui se produisent devant un public forcément conquis d'avance.

C8 propose 3 soirées spéciales dont la première sera diffusée samedi 13 juillet 2024 à 21:10.

Pour ce premier numéro, nous retrouverons sur scène : Sheila, Dave, Claude Barzotti, Catherine Lara, Herbert Léonard, les Platters, Richard Dewitte, Stone et Charden, Philippe Lavil, Isabelle Aubret, Marie Myriam, Franck Alamo, François Deguelt, Gigliola Cinquetti, Los Machucambos.