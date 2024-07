Toulouse : le grand feu d'artifice diffusé en direct sur TF1 samedi 13 juillet 2024

Samedi 13 juillet 2024 à 23:45, TF1 offira pour la première fois à ses téléspectateurs un feu d’artifice exceptionnel en direct de Toulouse.

Orchestré par Ruggieri, la référence mondiale en pyrotechnie (Nouvel an de Dubaï, 14 juillet à Paris, Fête du Lac d’Annecy), le feu d’artifice de Toulouse promet d’être majestueux grâce à un dispositif impressionnant.

Il partira de 49 barges amarrées au milieu de la Garonne entre les Pont Neuf et St Michel, la Prairie des Filtres et le Quai de Tounis, ce qui permettra à un impressionnant public de plus de 300 000 toulousains de l’admirer.

Le feu d’artifice sera filmé en totale immersion grâce à une technique innovante.

La bande son rend hommage à Claude Nougaro et à ses nombreux tubes afin de marquer les 20 ans de sa disparition.

Karina Charni sera sur place pour vous faire vivre en direct cet événement exceptionnel et inédit.

Un feu d’artifice exceptionnel à ne surtout pas manquer !