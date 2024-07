"Le Concert de Paris" & le feu d'artifice du 14 juillet 2024 en direct sur France 2 avec Stéphane Bern

Dimanche 14 juillet à partir de 20:40, Stéphane Bern vous fera vivre en direct sur France 2 depuis le parvis de l’Hôtel de Ville le Concert de Paris et le feu d'artifice.

En cette année olympique, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions sont heureux d’offrir aux téléspectateurs et auditeurs trois moments d’exception lors d’une même soirée : "Le Concert de Paris", l’arrivée de la flamme olympique sur le Parvis de l’hôtel de Ville et l’allumage du chaudron, puis le grandiose « Feu d’artifice de la Ville de Paris », tiré depuis la Tour Eiffel.

Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de dix pays, ce qui en fait un des plus grands événements de musique classique mondial, suivi par plusieurs dizaines millions de téléspectateurs.

Au pied de l’Hôtel de Ville de Paris, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront une soirée grandiose sur le thème de l’Olympisme, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, pour un moment d’union nationale.

Programmation Artistique (sous réserve) :

Chœur de Radio France - Aurore Tillac , cheffe de choeur.

, cheffe de choeur. Maîtrise de Radio France - Sofi Jeannin , cheffe de choeur.

, cheffe de choeur. Orchestre National de France – Cristian Măcelaru , direction

, direction Khatia Buniatishvili , piano

, piano Lang Lang , piano

, piano Renaud Capuçon , violon

, violon Daniel Lozakovitch , violon

, violon Gautier Capuçon , violoncelle

, violoncelle Nadine Sierra , soprano

, soprano Fatma Saïd , soprano

, soprano Adèle Charvet , chanteuse d'opéra

, chanteuse d'opéra Pene Pati , ténor

, ténor Thibault Cauvin et M (Matthieu Chedid), guitares

Le concert de Paris est un événement culturel de premier plan qui met les plus grands talents de l’art lyrique et de la musique classique, au service d’une fête populaire et citoyenne, partagé, avec le plus grand nombre, en France et dans plus de 10 pays dans le monde, réunissant des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

La soirée sera également diffusée en direct sur France Inter et sera présentée par Anna Sigalévitch.

Le feu d'artifice de la Ville de Paris

Un spectacle exceptionnel autour de Paris et de ses valeurs avec, pour la première fois de l’histoire, plus de 1000 drones.

Autour du rythme et du souffle, c’est une suite de tableaux époustouflants conçus comme autant d’hommages à la capitale mais aussi aux principales disciplines olympiques et paralympiques que les spectateurs pourront découvrir.