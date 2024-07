"Paris accueille la flamme olympique, la grande soirée" sur France 2 lundi 15 juillet 2024, les artistes présents

Lundi 15 juillet 2024 à 20:40 sur France 2, à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Paris, Laury Thilleman, Laurent Luyat, Mohamed Bouhafsi présenteront un grand concert exceptionnel.

Le 15 juillet prochain, la flamme olympique de Paris 2024 parcourra la capitale et terminera son relais sur la place de la République.

Pour célébrer ce passage historique, un grand concert exceptionnel se tiendra sur ce lieu symbolique de la culture parisienne.

Sur scène, trois artistes francophones, plébiscités par la jeune génération, seront mis à l’honneur pour faire vibrer le cœur des Français en offrant un show magique.

Jain, auteure-compositrice-interprète et musicienne, elle chante principalement en anglais et mélange la pop avec d’autres genres tels que la musique électronique, le reggae et des influences du monde. Son premier album, Zanaka, sorti en novembre 2015, a été certifié double disque de platine en septembre 2016.

Ofenbach, le duo de DJ parisiens composé de Dorian Lauduique et César de Rummel s'est fait connaître en 2017 avec leur titre à succès, “Be Mine”, qui a grimpé dans les classements mondiaux et accumulé plus de 500 millions d’écoutes en streaming. Leur style musical mélange la deep house, le rock et la pop.

Mentissa qui s’est fait connaître lors de la saison 10 de "The Voice" où elle a atteint la finale. La chanson “Et Bam”, écrite par son coach Vianney, a propulsé sa carrière. En 2022, elle a sorti son premier album intitulé La Vingtaine. Elle a également été nommée artiste féminine francophone de l’année aux NRJ Music Awards 2023.