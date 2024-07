Le concert de Meryl au Zénith de Paris diffusé sur Culturebox jeudi 18 juillet 2024

Jeudi 18 juillet 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de Meryl au Zénith de Paris capté le 16 mars dernier par Fabien Raymond.

Plongez dans l'univers envoûtant de Meryl, autrice et compositrice, qui passe sans complexe du créole au français, de la dancehall au rap.

C’est en solo, avec le titre « Béni », extrait de son premier projet, Jour avant caviar, en 2019, qu’elle explose partout en France. Trap, rap, reggae, pop, Meryl maîtrise tous les styles et travaille avec les artistes majeurs de la scène rap (JUL, Soprano, SCH, Shay, Jahyanai...).

Sa musique melting pot engrange les millions de vues (« Ah lala », « Wollan », « Coucou »...) ; elle ressemble à la Martinique, où elle a commencé à pousser ses premières notes auprès d’un père lui-même mélomane. C’est un carrefour de cultures, traversé par les influences les plus diverses, de l’Inde en passant par l’Afrique ou encore les États-Unis.

Un Planète Rap d’anthologie, une tournée aux quatre coins de son île, de l’Hexagone et des pays frontaliers plus tard finissent de démontrer que Meryl a une vision artistique qui va loin, qui fédère, qui casse les codes et qu’elle est là pour durer.

Le 16 mars 2024, c'est au Zénith de Paris qu'elle a imposé sa voix grave et traînante.