"Les 12 coups de midi" : la finale de la 5000ème sur TF1 samedi 20 juillet 2024, les invités de Jean-Luc Reichmann

Samedi 20 juillet 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Jean-Luc Reichmann vous proposera de suivre la grande finale de la 5000ème du jeu "Les 12 coups de midi".

C’est l’événement de l’année et de l’été pour "Les 12 Coups" qui fête sa 5000ème émission !

A cette occasion, Jean-Luc Reichmann prolonge la fête dans un second prime exceptionnel.

Au programme de cette soirée inoubliable : de la bonne humeur, du rire, des surprises et un feu d’artifice de connaissances.

Jean-Luc Reichmann continue de voir les choses en grand pour cet anniversaire. Suite au premier prime explosif, tout en rebondissements qui réunissait 100 plus grands Maitres de midi, un seul d’entre eux s’est qualifié pour le duel final. Dans ce second prime, 99 Maîtres de midi sont encore en lice pour prétendre au plus grand titre de l’histoire du jeu, celui de « Maitre des Maitres ».

Jean-Luc Reichmann accueillera sur son plateau, quatre nouveaux invités d’honneurs présents pour épauler nos champions : Hélène Ségara, Agustín Galiana, Chris Marques et le célèbre youtubeur Romain Lebouseuh.

Les quatre équipes s'affronteront pour un second et ultime coup fatal à 4, déterminant ainsi le joueur qui participera au duel final.

Toute la soirée, l'émission vibrera au rythme des questions de culture générale et offrira des moments de suspense et de bonne humeur grâce notamment à l’intervention de l’intelligence artificielle qui viendra pimenter les manches.

Après une bataille acharnée, c’est l’heure de la révélation ! Entre tensions, jeu et suspense, les 2 finalistes vont devoir faire preuve d’une grande concentration pour espérer devenir le plus grand « Maître des Maîtres » de tous les temps !

Ne manquez pas le rendez-vous de Jean-Luc Reichmann pour la seconde grande soirée de l’été, le samedi 20 juillet, à 21:10 sur TF1, pour fêter ensemble la 5000ème émission des "12 Coups" dans une ambiance de fête, de rires et de joie !