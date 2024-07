"Nus et culottés" : Objectif Irlande & Maroc pour Nans & Mouts sur France 5 lundi 22 juillet 2024

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 22 juillet 2024 à 21:00 sur France 5 pour voir ou revoir deux numéros de "Nus et culottés" dont les objectifs seront l'Irlande et le Maroc.

Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d’enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ?

Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu’ils portent à l’épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l’inattendu et à l’authentique.

21:00 « Objectif Irlande »

Nans et Mouts se lancent le défi de trouver un trèfle à quatre feuilles en Irlande ! Caméras-baluchon sur l'épaule et caméra au poing, les deux aventuriers reçoivent un accueil des plus chaleureux en Bretagne.

Traversant l'Angleterre, le Pays de Galles pour finalement arriver en Irlande, ils cheminent à la recherche de leur chance… Rejoindre une prairie de trèfles devrait être relativement aisé. En trouver un à quatre feuilles est une autre affaire.

Une aventure riche qui n'est pas à l'abri des miracles.

21:50 « Objectif Maroc »

Après une nuit passée dehors, au pied des montagnes de la Sierra Nevada andalouse, Nans et Mouts rejoignent les premières habitations. Bien des surprises les attendent. La culture gitane, le flamenco, les milliers d'étudiants, de quoi faire le plein de chaleur humaine avant de s'attaquer à la traversée du détroit de Gibraltar pour se rendre au Maroc.

Les deux voyageurs doivent redoubler d'inventivité pour poursuivre leur route sur le continent africain. Dans cette quête rocambolesque, chaque rencontre les rapproche un peu plus de leur rêve : rejoindre une oasis. Passant d'une voiture à un camion, d'une charrette à un pick up, Nans et Mouts découvrent du nord au sud la culture arabe puis berbère avant de s'enfoncer dans le désert.