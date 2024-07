"Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles" en direct du Trocadéro sur France 2 mardi 23 juillet 2024

Mardi 23 juillet 2024 à 21:10, France 2 diffusera "Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles", une émission inédite qui donne le coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Diffusée en direct, depuis le plateau du Trocadéro pour les Jeux Olympiques le 23 juillet, l'émission sera présentée par Laurent Luyat accompagné de Cécile Grès.

"Bleu, blanc, or" célèbre les athlètes français qui vont faire des jeux de Paris 2024 un événement inoubliable.

Les téléspectateurs pourront suivre les pronostics des journalistes de la rédaction pour chaque discipline et évaluer les chances de médailles des Bleus. Un compteur visible tout au long de l'émission permettra de suivre l'évolution les prévisions.

Des artistes (chanteurs, comédiens, humoristes) partageront des moments privilégiés avec les athlètes qualifiés pour les Jeux sur leur lieu d'entraînement. Un moyen d'entrer dans les coulisses de leur préparation intense et de vivre des instants uniques avec eux.

"Bleu, blanc, or" sera l'émission rendez-vous pour vivre au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une émission riche en émotions, en rencontres et en informations, pour ne rien manquer de cet événement sportif planétaire.

Les artistes présents sur cette émission n'ont pas été communiqués par France Télévisions. Si la chaîne communique sur la programmation d'ici la diffusion, cet artiste sera réactualisé.