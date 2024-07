Les Estivales de Culturebox à Carcassonne : Mentissa, Nuit Incolore & Nach mercredi 24 juillet 2024

Mercredi 24 juillet 2024 à partir de 21:00, depuis le Festival de la Cité de Carcassonne, Culturebox propose de retrouver sur scène Mentissa, Nuit Incolore et Nach.

Les estivales de Culturebox sont de retour pour deux soirées et cinq concerts avec le meilleur de la scène française !

France Télévisions investit le Festival de la Cité de Carcassonne pour célébrer tous les genres musicaux en live avec le public.

21:00 Et Bam... Mentissa

En ce début d’été, ce concert de Mentissa soufflera un vent de fraîcheur sur le public rassemblé pour l’occasion dans le théâtre Jean Deschamps à Carcassonne. La force et la fragilité émanant de la voix de cette chanteuse belge de 23 ans attirent les spectateurs plutôt jeunes qui l'ont découverte à la télévision en 2021. Les talents belges percent parfois bien plus dans l'Hexagone que dans leur pays. Mentissa fait figure d'exemple à ce titre. Elle a époustouflé la France lors de sa participation à The Voice et brille dès lors grâce notamment à son coach Vianney.

22:05 Crush sur Nuit Incolore

Le chanteur suisse Nuit Incolore donnera lui aussi un concert sur la scène du théâtre Jean Deschamps à Carcassonne en ce début d’été. Derrière ce nom de scène mystérieux se cache Théo Marclay, un musicien de 23 ans. Le jeune homme s'est imposé en 2023 avec le succès inattendu et surtout immanquable de l’été intitulé Dépassé. Dès le mois de juillet, il a pris d'assaut les réseaux sociaux et les radios françaises avec un morceau à la fois mélancolique et énergique, à mille lieues du tube de l'été type. Sur scène, Nuit Incolore n’en finit pas de surprendre, il fédère et rassemble toute une génération, porté par des spectacles exceptionnels dont la scénographie et l’atmosphère traduisent son univers à la fois ténébreux et romantique.

23:10 Faire peau neuve avec Nach

L'artiste Nach, également connue sous son vrai nom Anna Chedid, se prépare à enchanter le public sur la scène du théâtre Jean Deschamps à Carcassonne pour un concert exceptionnel dans le cadre du festival d’été. Seule avec son piano à queue qui ne la quitte plus et ses machines, elle proposera un voyage poétique et musical plein d’émotion et de charme autour de ses deux derniers albums Peau neuve et Piano voix. La chanteuse à la voix profonde qui regorge d’émotions, s’entoure sur scène de synthétiseurs pour transmettre une nouvelle esthétique sonore et livrer une orchestration plus moderne et rythmée à ses morceaux.