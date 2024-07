"L'humour c'est mieux à deux" sur Culturebox vendredi 26 juillet 2024, les artistes sur scène

Vendredi 26 juillet 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir "L'humour c'est mieux à deux", une création unique dans le cadre de l'ArcomiK Festival.

Puisque l'humour ne se résume pas à faire des blagues devant un public, cette création met en lumière le travail d’écriture, la précision de la mise en scène ou encore les surprises et les rencontres qui façonnent les ressorts de l'art comique.

Tourné dans les anciennes forges de Saint-Étienne, lieu emblématique du passé industriel de la ville, dans le cadre de l'ArcomiK Festival, un festival associatif d’humour né sur ces terres il y a dix-huit ans et porté par Farid Bouabdellah, le spectacle L'humour c'est mieux à deux met en scène d'improbables duos qui sont autant de déclinaisons du thème de la gémellité incarné par les animatrices jumelles et comédiennes Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard.

Retrouvez à leurs côtés :