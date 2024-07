"La grande soirée des tubes 80, 90, 2000" à Montpellier sur W9 samedi 27 juillet 2024

Samedi 27 juillet 2024 à 21:10, W9 rediffusera "La grande soirée des tubes 80, 90, 2000" présentée par Jérôme Anthony.

Que vous soyez plutôt tubes des années 80, des années 90 ou des années 2000, pas de jaloux, voici le meilleur des trois décennies !

Depuis la très belle promenade du Peyrou, offrant une vue sur toute la ville de Montpellier, embarquez avec un public de 5 000 personnes pour un voyage dans le temps 100% culte !

Stars emblématiques incontournables et artistes mythiques rares qui font leur grand retour après plus de 20 ans d’absence se sont donnés rendez-vous pour une soirée inoubliable : Lou Bega, Las Ketchup, Worlds Apart, Eve Angeli, Jean-Pierre Mader, Faudel, MC Solaar, Phil Barney, Bibie, Patrick Hernandez, Christophe Willem et beaucoup d’autres.

Les Poetic Lover et Blues trottoir ont choisi "La grande soirée des tubes 80, 90, 2000" pour se reformer en exclusivité !