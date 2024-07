"Mamans et célèbres" : une nouvelle saison arrive le 12 août sur TFX, voici les 5 nouvelles mamans (vidéo)

Lundi 12 août 2024 à 17:00, TFX débutera la diffusion d'une nouvelle saison inédite de "Mamans & célèbres" qui promet plein de nouveautés avec l'arrivée de 5 nouvelles mamans et le retour d'une maman iconique...

Avec un casting enrichi de nouvelles mamans très connues du grand public accompagnées de leurs enfants de tous âges, les téléspectateurs auront aussi la joie d’apprécier le retour d’une maman déjà passée dans l’émission mais qui a depuis, pris un nouveau départ.

Ils pourront aussi renouer avec le quotidien extraordinaire de mamans qu’ils suivent déjà depuis plusieurs saisons, entre vie de star et vie de maman !

Découvrez 5 nouvelles mamans

"Mamans & célèbres" accueille 5 nouvelles mamans bien connues du grand public ! Ces femmes influentes, aux carrières bien remplies ou partageant des styles de vie diamétralement opposés, viennent compléter un casting composé de 13 mamans cette saison.

Cindy

Pour la première fois, Cindy Sander ouvre grand les portes de son quotidien ! Très sollicitée, la célèbre chanteuse a choisi "Mamans & célèbres" pour dévoiler au grand public, ce qu'elle n'avait jamais montré : sa vie de famille.

Fusionnelle avec son mari et son fils, Cindy souhaite montrer qui elle est vraiment.

Cindy se dévoilera tout en partageant des moments importants pour elle et son fils unique : Enzo fêtera sa majorité lors d'une fête spectaculaire, passera son baccalauréat et livrera même ses premières interviews à la presse. Son passage à l'âge adulte se fera sous le regard protecteur de sa maman.

Au-delà de sa vie personnelle, Cindy nous fera découvrir sa vie d'artiste et annoncera EN EXCLUSIVITÉ l'élaboration son nouveau titre ! Écriture, composition, découverte de la musique et première interprétation seront à retrouver dans "Mamans & célèbres".

Grâce et avec sa famille, Cindy se produira sur une scène lors d'un concert devant plus de 10 000 personnes. La carrière de Cindy bat son plein !

Marjorie

Marjorie, ex-membre du groupe L5, fait son retour à la télévision !

Sous les feux de la rampe avec la tournée des L3, Marjorie prépare un concert avec Alexandra et Coralie : de véritables retrouvailles !

Elle forme également un duo musical avec son conjoint Patrice.

La saison des concerts est donc officiellement lancée et Marjorie va enchaîner les radios et interviews !

Et malgré une vie professionnelle bien remplie, Marjorie est aussi une maman à plein temps. Sa fille Lola fera, sous ses yeux, son tout premier shooting photo. La relève artistique est assurée !

Marjorie nous invitera à découvrir son équilibre entre musique et vie de famille recomposée.

Emmanuelle

Bienvenue dans le quotidien palpitant d'Emmanuelle Berne, célèbre danseuse et directrice des chorégraphies de l'émission "Danse avec les Stars" !

Elle est installée au cœur de la campagne anglaise avec son futur mari, pilote automobile, et leurs deux petites filles. Dans ce carde calme et idyllique, le couple de sportifs de haut niveau vit une vie à 100 à l'heure !

En plus de sa vie professionnelle à Paris entre les strass et les paillettes, Emmanuelle élaborera les préparatifs de son mariage et consacrera du temps à l'aménagement d'un studio de danse à son domicile.

Elle va devoir faire le grand écart pour que sa vie soit équilibrée tout en préservant son cocon familial.

Marjolaine

Marjolaine, autrefois sous les projecteurs de l'émission "Greg le Millionnaire", est aujourd'hui une vraie business woman !

Elle a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en créant son propre service de traiteur et en s'associant avec un chef renommé.

Indépendante, elle élève seule Shaï, son fils de 13 ans.

Malgré un emploi du temps chargé, Marjolaine se laisse du temps pour une quête plus personnelle, celle de la recherche de l'amour !

Caroline

Caroline, connue pour sa participation à l'émission "Mariés au premier regard", partagera ses premiers pas en tant que maman solo de deux enfants.

Déjà maman d'un jeune fils, Caroline se dévoilera avec son nouveau-né dont le prénom sera révélé EN EXCLUSIVITÉ dans l'émission. Les téléspectateurs auront même le plaisir de la suivre dès la sortie de la maternité !

Caroline qui vit à la campagne aura à cœur de partager son expérience, le véganisme, sa façon de vivre ou encore ses astuces.

Caroline parviendra-t-elle à trouver son nouvel équilibre avec ses deux garçons tout en gardant ses principes et valeurs ?

Une maman iconique fait son grand retour

Rym

Divorcée depuis un an, Rym a dû s'adapter à une garde partagée pour le bien-être de ses filles à Bali. Toujours en bonne entente avec son ex-partenaire, Vincent, c'est séparément que nous les retrouverons dans cette nouvelle saison. Cette garde alternée va-t-elle fonctionner ?

Profondément spirituelle, Rym se consacrera à l'écriture d'un livre dans lequel elle se confiera sur son histoire personnelle.

Parallèlement, elle travaillera sur le développement de sa marque de vêtements.

Découvrez les quotidiens intenses des mamans emblématiques

Retrouvez les histoires quotidiennes de Hillary, Julia, Kelly, Martika, Sarah Lopez, Sarah Machet et Tiziri !

Hillary est en quête de défis ! Avec Giovanni, ils se lanceront dans une compétition de bodybuilding en duo ! Quand Hillary devra s'absenter du foyer pour une raison professionnelle, c'est Giovanni qui conclura seul la saison en s'occupant des enfants. Le couple partira à la recherche d'un nouveau lieu de vie pour la famille. Comme toujours avec eux, les projets s'enchaîneront !

Julia s'efforce de reprendre sa vie en main suite à une rupture éprouvante avec Maxime. Elle continue de vivre dans le but que ses enfants puissent conserver un équilibre, avec leurs parents sous le même toits. La cohabitation sera de mise ... Après son opération par rapport à l'endométriose, Julia avance dans d'autres projets : le sevrage de Vittorio ou encore sa carrière d'agent immobilier. L'occasion pour Julia d'aider ses amies Hillary et Sarah Lopez à trouver le bien de leur rêve !

Pour Kelly, beaucoup de choses vont bouger ! Elle souhaitera se reconvertir professionnellement et testera ainsi différents métiers durant cette saison. Ces expériences l'aideront à inculquer à Liam les valeurs de l'argent et du travail. Kelly et Neymar accueilleront même un nouveau membre dans la famille... un deuxième chien !



Martika, chamboulée par sa séparation, va sortir les grands moyens pour se réconcilier avec l'amour. Dating, love astro, discussions entre copines, Martika recontactera même une célèbre love coach pour l'aider dans sa reconstruction. Arrivera-t-elle à ouvrir son cœur à une nouvelle relation ?

Pour Sarah Lopez, le compte à rebours est lancé ! Elle a prévu de déménager à Dubaï dans 6 mois . Avant le grand départ, elle devra trouver un logement sur place mais également fêter les 1 an d'Aaliyah et peut-être même ses premiers pas ! Malgré tout, elle appréhende la distance avec sa maman dont elle est très proche...

Sarah Machet et son mari Benjamin fêteront leurs 10 ans de mariage ! Afin d'entretenir la flamme, ils se lanceront différents défis pour se rappeler qu'ils sont un couple avant d'être des parents. Ce qui ne les empêchera pas de soutenir leurs enfants, Tao et Damian, dans leurs propres épreuves.

Tiziri a toujours eu à cœur de préserver ses enfants et leur donner le meilleur. Mais ces derniers commencent à être grands et il est temps pour elle et Lucas de leur expliquer les enjeux de la célébrité. Un autre défi de taille attend la famille : un déménagement en urgence !