"Les traîtres" : M6 dévoile les premières images de la 3ème saison à suivre à partir du 15 août 2024 (vidéo)

Jeudi 15 août 2024, M6 débutera la diffusion de la 3ème saison du jeu "Les traîtres, seront-ils démasqués ?" avec Eric Antoine et 20 nouvelles personnalités. Découvrez les premières images dévoilées par M6.

Une nouvelle partie plus intense, plus cruelle, plus addictive

C’est au château de Biron en Dordogne, berceau de traîtrise, que vingt personnalités se lancent dans l’aventure palpitante de l’émission phénomène “Les Traîtres, seront-ils démasqués ?”

Parmi les 20 joueurs, 3 seront désignés Traîtres, les autres seront des Loyaux. Leur objectif ? Bannir tous les Loyaux avant de se faire démasquer.

Préparez-vous à douter de tout et de tous…

Jour et nuit, les Traîtres devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les Loyaux et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi… Et surtout, éviter de se faire éliminer lors de la terrible table ronde s’ils veulent remporter la partie et le gain de 50 000 euros au profit de l’association de leur choix.

Les Traîtres sauront-ils duper les autres membres du château ? Les Loyaux sauront-ils s’unir pour démasquer les Traîtres ? Les Traîtres seront-ils loyaux entre eux ?

Dans ce jeu psychologique hors normes qui saura trahir pour gagner ? Qui des Traîtres ou des Loyaux remporteront la partie ?