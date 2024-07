Le concert de Sting au château de Chambord rediffusé sur Culturebox mercredi 31 juillet 2024

Mercredi 31 juillet 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir Sting au château de Chambord, un concert d'exception sur un site d'exception.

Auteur, compositeur, interprète, acteur et activiste, Sting est une icône du rock'n'roll.

À l'occasion d'un live, Sting a fait danser Chambord aux rythmes de "Englishman In New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle"...

Sur scène, Sting s'est entouré de Dominic Miller (guitare), Josh Freese (batterie), Rufus Miller (guitare), Kevon Webster (claviers), Shane Sager (harmonica), Melissa Musique & Gene Noble (choeurs).

Dans un lieu d'exception et avec une dynamique incroyable, revivez à nouveau ce moment hors du temps.