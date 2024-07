"Ce soir on chante pour la protection des animaux" le 17 août 2024 sur W9, les artistes présents

Samedi 17 août 2024 à 21:10, retrouvrez Élodie Gossuin et Jérôme Anthony sur W9 pour un concert événement et des artistes mobilisés : "Ce soir on chante pour la protection des animaux".

Elodie Gossuin et Jérôme Anthony vous proposent une soirée musicale en faveur de la protection des animaux, avec vos artistes préférés et vos fidèles compagnons ! Des chanteurs, accompagnés par des chorales de toute la France et des étoiles du cirque, tous amoureux des animaux, ont répondu à cet appel pour délivrer un spectacle à la hauteur de la cause. Retrouvez les artistes de Star 80, Molière le spectacle musical, la comédie musicale « Je vais t’aimer », Julie Zenatti et le chœur Spectacul’Art, Marina Kaye, Joseph Kamel, Anne Sila, Aurélien Vivos, Ycare, Dave, Jeck, Elsa Esnoult, Kareen Guiock-Thuram et Noé Preszow, tous réunis pour soutenir la Confédération Nationale Défense de l’Animal. Créée il y a 100 ans, cette structure regroupe aujourd’hui 270 refuges et associations, devenant le plus important réseau de protection des animaux en France. Préparez-vous à faire la fête pour célébrer nos compagnons à quatre pattes et soutenir les refuges qui les accueillent, les soignent et leur cherchent une nouvelle famille !